İran 70 bin hükümlüyü daha serbest bırakıyor

İran 70 bin hükümlüyü daha serbest bırakıyor

Dünya genelinde corona virüs vakaları 110 bini, ölü sayısı ise 3 bin 800'ü aştı. Virüs nedeniyle, Çin ana karası dışında İtalya'da 366, İran'da 194, Güney Kore'de 53, Fransa'da 19, İspanya'da 17, Japonya'da 14, Irak'ta 6, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda'da ve ABD'de 22 kişi yaşamını yitirdi. İran'ın 70 bin hükümlüyü daha corona virüs nedeniyle serbest bırakacağı açıklandı.