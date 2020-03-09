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Erdoğan'dan gurbetçilere 'koronavirüs' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Daimi Temsilciği önünde kendisini bekleyen Türklere hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüs konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Siyaset / 09 Mart 2020 Pazartesi 17:32
Erdoğan'dan gurbetçilere 'koronavirüs' uyarısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciğine gelişinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Kendisini bekleyen Türklere hitap eden Erdoğan, “Sizler bizim Avrupa’da elimiz ayağımız, gözümüz, duyan kulağımızsınız” dedi, destek istedi. Koronavirüs salgınına da dikkat çeken Erdoğan, "Aman he şu koronavirüse de dikkat. Dikkat edeceğiz. Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah’tan. Onun için ellerimizin yıkanmasından tutunuz birbirimizle öpüşmeye kadar dikkatli olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Bir an önce tüm insanlık bu beladan, bu vebadan kurtulur inşallah” diye de ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Brüksel ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. Kaynak : İHA

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Milli Savunma BakanıCumhurbaşkanlığıMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıRecep Tayyip Erdoğan

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