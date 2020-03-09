USD (Alış - Satış) : 6,11 - 6,12 EURO (Alış - Satış) : 6,97 - 6,99

Bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İkna Süreci Uzmanları ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ederken, 5 yıl önce terör örgütü tarafından Şırnak’ta dağa kaçırılan Tekoşin Açar’ın annesi Naime Dalmış, terör örgütünden kaçan evladıyla buluştu. 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana evladına kavuşan aile sayısı ise 12’ye yükseldi.

Yaşam / 09 Mart 2020 Pazartesi 10:05
Bir aile daha evladına kavuştu

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor. Diyarbakır, Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Tekoşin Açar güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır HDP il binası önüne gelerek 5 yıl önce terör örgütü tarafından Şırnak'ta dağa kaçırılan anne Naime Dalmış, nöbeti evladına sarılarak tamamladı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen kavuşma anı duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Eyleme katılan anne Naime Dalmış kızı Tekoşin Açar ile Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda yapılan buluşmada evladına sarılarak hasret giderdi. Bir süre ailesi ile hasret gideren örgüt mensubu daha sonra sorgusu yapılmak üzere götürüldü.

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.
Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Terör ÖrgütüJandarmaŞanlıurfaDiyarbakır

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı