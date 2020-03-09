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Başkent'te gecekondu yandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

3. Sayfa / 09 Mart 2020 Pazartesi 03:59
Başkent'te gecekondu yandı
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Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Altındağ ilçesi, Altındağ Caddesi üzerinde bulunan bir gecekondu da henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın içindeki eşyalarla birlikte gecekonduyu küle döndürürken, evin içerisinde kimsenin olmaması olası felaketin önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken gecekonduda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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PolisYangına MüdahaleGecekonduSağlık Ekipleri

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