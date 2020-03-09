Babacan partisinin kuruluş dilekçesini verdi

Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.



Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına gelişinde Babacan'a, Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de eşlik etti.



İşte Babacan'ın Partisi'nin kurucular Kurulu listesi;



Ali Babacan



Abdurrahim Aksoy



Abdurrahman Bilgiç



Abdurrahman Müfit Yetkin



Ahmet Burçin Yereli



Ahmet Edip Uğur



Bekir Sıtkı Aslan



Bilgehan Çetiner



Birol Aydemir



Burak Dalgın



Burcu Yağan



Bünyamin Ünlü



Canberk Demirci



Cavit Dağdaş



Cem Avşar



Cennet Uslu



Denir Karakullukçu



Doğa Şanlıoğlu



Elif Esen



Essum Aslan



Evrim Rızvanoğlu



Fahriya Oya Kuyumcu



Fazıl Hüsnü Erdem



Ferayi Ökmen



Furkan Aydoğan



Gül Didem Pekuz



Gülay Göktürk



Gülşin Avşar



Haldun Hakcı



Hasan Canpolat



Hasan Karal



Hatice Dudu Özkal



Hatice Selvi Demirel



Hüseyin Nalbantoğlu



İbrahim Alper Akalın



İbrahim Dönertaş



İbrahim Gezer



İbrahim Halil Çanakçı



İdris Şahin



İhsan Günaydın



İlker Çelik



Kadircan Köşdere



Kadriye Esra Aygün



Kemal Can Gür



Kerem Altun



Kerem Yavaşça



Mahmut Sami Topbaş



Medeni Yılmaz



Mehmet Avcı



Mehmet Emin Ekmen



Mehmet Şanver



Meltem Gürler



Merve Mollamehmetoğlu Keleş



Metin Gürcan



Metin Kaşıkoğlu



Muhammed İkbal Seyda



Musa Malik Yıldırım



Mustafa Ergen



Mustafa Nuri Akbulut



Mustafa Sarıcı



Mustafa Uçak



Mustafa Yeneroğlu



Münevver Helün Fırat



Nazlı Seda Vural



Nevim Bilici



Nihat Ergün



Oğuzhan Aygören



Ömer Fırat Gencal



Ramiz Ongun



Rojhat Ölmez



Sadullah Ergin



Sanem Oktar Öğüt



Sedat Kadıoğlu



Selma Aliye Kavaf



Seyit Halil Özsoy



Tuğba Tapsız



Tunahan Elmas



Yasemin Bilgel



Zehra Zeynep Dereli



Zeynep Tatar

Kaynak : AA

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