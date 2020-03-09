Babacan partisinin kuruluş dilekçesini verdi

Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.
Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.
Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına gelişinde Babacan'a, Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de eşlik etti.
İşte Babacan'ın Partisi'nin kurucular Kurulu listesi;
Ali Babacan
Abdurrahim Aksoy
Abdurrahman Bilgiç
Abdurrahman Müfit Yetkin
Ahmet Burçin Yereli
Ahmet Edip Uğur
Bekir Sıtkı Aslan
Bilgehan Çetiner
Birol Aydemir
Burak Dalgın
Burcu Yağan
Bünyamin Ünlü
Canberk Demirci
Cavit Dağdaş
Cem Avşar
Cennet Uslu
Denir Karakullukçu
Doğa Şanlıoğlu
Elif Esen
Essum Aslan
Evrim Rızvanoğlu
Fahriya Oya Kuyumcu
Fazıl Hüsnü Erdem
Ferayi Ökmen
Furkan Aydoğan
Gül Didem Pekuz
Gülay Göktürk
Gülşin Avşar
Haldun Hakcı
Hasan Canpolat
Hasan Karal
Hatice Dudu Özkal
Hatice Selvi Demirel
Hüseyin Nalbantoğlu
İbrahim Alper Akalın
İbrahim Dönertaş
İbrahim Gezer
İbrahim Halil Çanakçı
İdris Şahin
İhsan Günaydın
İlker Çelik
Kadircan Köşdere
Kadriye Esra Aygün
Kemal Can Gür
Kerem Altun
Kerem Yavaşça
Mahmut Sami Topbaş
Medeni Yılmaz
Mehmet Avcı
Mehmet Emin Ekmen
Mehmet Şanver
Meltem Gürler
Merve Mollamehmetoğlu Keleş
Metin Gürcan
Metin Kaşıkoğlu
Muhammed İkbal Seyda
Musa Malik Yıldırım
Mustafa Ergen
Mustafa Nuri Akbulut
Mustafa Sarıcı
Mustafa Uçak
Mustafa Yeneroğlu
Münevver Helün Fırat
Nazlı Seda Vural
Nevim Bilici
Nihat Ergün
Oğuzhan Aygören
Ömer Fırat Gencal
Ramiz Ongun
Rojhat Ölmez
Sadullah Ergin
Sanem Oktar Öğüt
Sedat Kadıoğlu
Selma Aliye Kavaf
Seyit Halil Özsoy
Tuğba Tapsız
Tunahan Elmas
Yasemin Bilgel
Zehra Zeynep Dereli
Zeynep Tatar
Kaynak : AA