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Babacan partisinin kuruluş dilekçesini verdi

Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.

Siyaset / 09 Mart 2020 Pazartesi 10:04
Babacan partisinin kuruluş dilekçesini verdi

Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığına teslim etti.

Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına gelişinde Babacan'a, Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de eşlik etti.

İşte Babacan'ın Partisi'nin kurucular Kurulu listesi;

Ali Babacan

Abdurrahim Aksoy

Abdurrahman Bilgiç

Abdurrahman Müfit Yetkin

Ahmet Burçin Yereli

Ahmet Edip Uğur

Bekir Sıtkı Aslan

Bilgehan Çetiner

Birol Aydemir

Burak Dalgın

Burcu Yağan

Bünyamin Ünlü

Canberk Demirci

Cavit Dağdaş

Cem Avşar

Cennet Uslu

Denir Karakullukçu

Doğa Şanlıoğlu

Elif Esen

Essum Aslan

Evrim Rızvanoğlu

Fahriya Oya Kuyumcu

Fazıl Hüsnü Erdem

Ferayi Ökmen

Furkan Aydoğan

Gül Didem Pekuz

Gülay Göktürk

Gülşin Avşar

Haldun Hakcı

Hasan Canpolat

Hasan Karal

Hatice Dudu Özkal

Hatice Selvi Demirel

Hüseyin Nalbantoğlu

İbrahim Alper Akalın

İbrahim Dönertaş

İbrahim Gezer

İbrahim Halil Çanakçı

İdris Şahin

İhsan Günaydın

İlker Çelik

Kadircan Köşdere

Kadriye Esra Aygün

Kemal Can Gür

Kerem Altun

Kerem Yavaşça

Mahmut Sami Topbaş

Medeni Yılmaz

Mehmet Avcı

Mehmet Emin Ekmen

Mehmet Şanver

Meltem Gürler

Merve Mollamehmetoğlu Keleş

Metin Gürcan

Metin Kaşıkoğlu

Muhammed İkbal Seyda

Musa Malik Yıldırım

Mustafa Ergen

Mustafa Nuri Akbulut

Mustafa Sarıcı

Mustafa Uçak

Mustafa Yeneroğlu

Münevver Helün Fırat

Nazlı Seda Vural

Nevim Bilici

Nihat Ergün

Oğuzhan Aygören

Ömer Fırat Gencal

Ramiz Ongun

Rojhat Ölmez

Sadullah Ergin

Sanem Oktar Öğüt

Sedat Kadıoğlu

Selma Aliye Kavaf

Seyit Halil Özsoy

Tuğba Tapsız

Tunahan Elmas

Yasemin Bilgel

Zehra Zeynep Dereli

Zeynep Tatar
Kaynak : AA

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