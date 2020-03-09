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3 akrabasını öldürüp, 4'ünü de ağır yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bir kıraathanede bulunan akrabalarını miras yüzünden tabanca ile ateş açarak 3’ünü öldürüp 4’ünü de yaralayan zanlı saklandığı köyde yakalandı.

3. Sayfa / 09 Mart 2020 Pazartesi 09:40
3 akrabasını öldürüp, 4'ünü de ağır yaralayan zanlı yakalandı

Keskin ilçesindeki pazar yerinde bulunan bir kıraathaneyi tabanca ile ateş açarak tarayan Ü.G. isimli bir kişi, husumetli olduğu akrabalarından 3'ünü öldürüp, 4'ünü de ağır yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, zanlının yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Cinayet zanlısı Ü.G., sabah saatlerinde Ankara güzergahındaki bir köyde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ü.G.'nin işlemleri sürüyor.

Olayın geçmişi
Edinilen bilgiye göre, Keskin'de miras yüzünden aralarında husumetli olduğu 7 akrabasını tabanca ile ateş açarak vurdu. Kıraathanede bulunan Hidayet Nazlıay, Harun Güneşli olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşar Dağ (56) ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi gören S.G. (28), S.D. (30), R.G. (38) ve S.Y.'nin (21) sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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İl Emniyet MüdürlüğüCinayetGüneşli

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