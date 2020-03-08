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Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha tutuklandığı iddiası

Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emriyle tutuklandığı öne sürüldü.

Dünya / 08 Mart 2020 Pazar 00:36
Suudi Arabistan'da en az 20 prensin daha tutuklandığı iddiası

Middle East Eye haber portalı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz'in (Prens Ahmed) tutuklanmasının ardından kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha veliaht prens Muhammed bin Salman'a ''darbe girişiminde'' bulunduğu iddiaları üzerine tutuklandığını iddia etti.

Tutuklanalar arasında Prens Ahmed'in oğlu Prens Nayef bin Ahmed bin Abdulaziz, eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ve onun üvey kardeşi Nawaf'ın da olduğu belirtildi.

Haberde, Veliaht Prens Muhammed'in tutuklattırdığı diğer prensleri kendisine darbe girişiminde bulunmak için aralarında Amerikalıların da olduğu yabancı güçlerle görüşmekle suçladığı ileri sürüldü. Tutuklama emrinin altında Kral Selman'ın da imzasının olduğu öne sürüldü.

Eski Veliaht Prens Nayef'in ise çevresine kraliyet ödeneklerinin kesilmesinden yakındığı belirtilen haberde, tutuklamaların ardından Veliaht Prens Muhammed'in kraliyet ailesindeki diğer prenslerden Twitter'dan kendisine sadakatleri konusunda paylaşımda bulunmalarını istediği ve üç prensin sosyal medyada bu emri yerine getirdiği iddia edildi.

Kaynak : AA

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TwitterVeliaht PrensSuudi Arabistan

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