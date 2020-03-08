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MSB'den kadınlar günününe özel video

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından paylaşılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosunda Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş'tan bahsederken 2017 yılında şehit olan Songül Yarbay da yer aldı

Güncel / 08 Mart 2020 Pazar 08:19
MSB'den kadınlar günününe özel video
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MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan kadınların operasyon sırasında ve yurt dışı görevlerinde çekilen fotoğraf ve videolarına yer verildi.

Sosyal hayatın her alanında yer alan kadınların siyah-beyaz arşiv görüntülerine de bulunduğu videoda, şu ifadeler kullanıldı:

'Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde Ana'yım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanın korkusuz savunucusu bahriyeli benim. Göklerde de ben varım çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da Afganistan'dayım. Ben, gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben, Anadolu'yum, ana vatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım.'

Kaynak : AA

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