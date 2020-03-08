İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesinin ilk görüşmesi Ankara'da

İdlib'de Rusya ile yapılacak ortak devriyeler için yarın Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek.



Moskova'da imzalanan 3 maddelik İdlib'de ateşkes mutabakatına göre M4 Karayolu'nun kuzeyinde ve güneyinde altışar kilometre derinliğinde güvenli koridor tesis edilecek.



Türk-Rus ortak devriyeleri, M4 karayolunun Trumba'dan Ain-al-havr'a kadar olan kesmi boyunca başlatılacak. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller Rus askeri heyetinin başkent ziyaretinde belirlenecek.



Edinilen bilgiye göre Rus heyetiyle yapılacak, istihbarat yetkililerinin de hazır bulunacağı toplantıda, ortak devriyenin sorunsuz işleyebilmesi için iki ülke arasındaki koordinasyonu daha da geliştirme ve ortak kullanım şifreleri belirlenecek.



Bu kapsamda devriyeye katılacak personel ve araç sayısı kullanılacak telsiz ve diğer haberleşme araçlarından oluşan muhabere cihazlarının ortak kodları, devriye komutası, ortak parola, kullanılacak güzergah gibi teknik içerikli birçok intikal kuralı netleştirilecek.