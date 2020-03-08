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Gezi zekalılar yine iş başında!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde terörist Sakine Cansız'ın posterleriyle yürümek isteyen bir grup, kendilerini engelleyen polise saldırdı.

3. Sayfa / 08 Mart 2020 Pazar 19:58
Gezi zekalılar yine iş başında!
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir grup kadın Beyoğlu Sıraselviler Caddesinde bir araya gelerek, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yürümek istedi.



YABANCI MADDE ATIP SALDIRDILAR

Caddede bir süre bekleyip, slogan atan göstericiler Taksim Meydanı'na gitmek için polisin kurduğu barikata doğru yürüdü. Bu sırada bazı kadınların polis barikatına yumruk ve yabancı madde attığı görüldü.



POLİSE DİRENENLERE GÖZALTI

Polis ekipleri ise gösterinin İstanbul Valiliğin aldığı karar gereği yasak olduğunu anons etti. Ancak bazı kadınlar anonsu dinlemeyip yürümeye devam etti. Anonsun ardından dağılmayan göstericilere polis gaz sıkarak müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından kadınlar dağılmaya başladı.

Kaynak : İHA

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