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Bakan Koca'dan Avrupa'ya koronavirüs eleştirisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs haritasını paylaştı. Koca, ''Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı.'' açıklamasında bulundu

Sağlık / 08 Mart 2020 Pazar 23:03
Bakan Koca'dan Avrupa'ya koronavirüs eleştirisi

Dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen koronavirüs salgını Avrupa'da ve dünyada can almaya devam ediyor. Özellikle Avrupa'da İtalya'nın yaşadığı büyük kriz tüm Avrupa ülkeleri tarafından korkuyla takip ediliyor. Türkiye aldığı önlemlerle koronavirüs salgınından etkilenmeyen nadir ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs tablosunu aktardı.

KOMŞULARIMIZ VE AVRUPA ÖNLEMLERDE YAVAŞ KALDI

Bakan Koca, ''104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı.'' açıklamasında bulundu.




AvrupaFahrettin KocaTürkiyeİtalya

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