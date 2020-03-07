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Kabe'nin etrafına duvar ördüler

Koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan yetkilileri tarafından kapatılan Kabe, dezenfekte işlemlerinin ardından tekrar ziyarete açılırken, etrafı duvarla kapatıldı.

Dünya / 07 Mart 2020 Cumartesi 14:25
Kabe'nin etrafına duvar ördüler

Suudi Arabistan'da koronavirüs vakaların 5'e yükselmesiyle önlemler alan yetkililer, koronavirüsün yayılmasını engellemek Kabe'yi geçici olarak ibadete kapatmıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber'in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı” denilmişti.

ETRAFI KAPATILDI

Bugün Kabe tekrar ziyarete açılırken, etrafına duvar örüldü. Kabe, en son 1979 yılındaki 'Kabe baskınında' ibadete kapatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı

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