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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikahında şahitlik yaptı.

Siyaset / 07 Mart 2020 Cumartesi 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
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Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman'la birlikte çiftin nikah şahidi oldu.

Nikahın ardından çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin katıldığı törende, Erdoğan ve Özsoy aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak : AA

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