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Çin'de koronavirüs hastalarının kaldığı karantina oteli çöktü!

Çin’in Quanzhou şehrinde koronavirüs hastalarının kaldığı 5 katlı otel binası aniden çöktü. Enkaz altından 23 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Olay yerinden şoke eden görüntüler geliyor.

Dünya / 07 Mart 2020 Cumartesi 15:29
Çin'de koronavirüs hastalarının kaldığı karantina oteli çöktü!

İngiliz Mirror gazetesinin aktardığına göre, Çin'in Fujian eyaletinde karantinaya alınan koronavirüs hastalarının kaldığı beş katlı bir otel çöktü.

Enkaz altında en az 70 kişinin kaldığı bildirildi. Çin devlet televizyonu, otelde kalanların karantina altındaki koronavis hastaları olduğunu doğruladı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor.

İlk belirlemelere göre enkaz altından 23 kişinin kurtarıldığı ve tedavi altına alındıkları aktarıldı.

Enkaz altında sağ olarak çıkarılan hastalara olay yerinde müdahale edilerek ilk yardım yapıldı.

Otelin 2018 yılında seyahat eden iş adamlarının kalması için inşa edildiği ve 80 odasının olduğu bildirildi.

Otelin çökmeden önceki hali.




ÇinKurtarma Ekibi

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