Yurtdışı Eğitim Nedir? Avantajları Nelerdir?

Peki neden Türkiye değil de yurtdışı tercih ediliyor? Çünkü yurtdışı eğitim Türkiye'deki pek çok okulla neredeyse aynı ücrete denk geliyor. Böyle olunca da öğrenciler ve çalışanlar yurtdışına çıkmayı daha mantıklı buluyor.



Türkiye'de dil öğrenmenin zorluklarına değinmeyeceğiz bile. Çoğu zaman kelimeyi doğru mu söyledim, telaffuzum doğru muydu, benimle dalga geçerler mi gibi pek çok özgüven sarsıcı düşüncelere kapılıyoruz. Oysaki yurtdışı eğitim için böyle bir durum söz konusu bile değil.



Şimdi sizlere yurtdışı eğitim ile ilgili ne gibi avantajlar var onlardan bahsedeceğiz.



Kaliteli bir dil eğitimi alabilir miyim?

Dil eğitimi alırken sorunlarla boğuşmak yerine kendi seviyenize göre eğitime tabii olursunuz. Yurtdışı eğitim için dil okulları bu konuda oldukça titizler. Tüm eğitmenler son derece donanımlılar.



Yurtdışı dil okullarına sınavla mı kabul ediliyor?

Yurtdışı dil okullarına kayıt yaptırırken tüm adaylar ingilizce sınavına giriyor. Bu yalnızca seviye tespit sınavıdır. Bu sınav sonucunuza göre sınıflara yerleştiriliyorsunuz ve ders programı da seviyenize göre ayarlanıyor. Sınıflar tamamen aynı seviyedeki öğrencilere göre düzenleniyor. Böylece eğitim alırken geride kaldım, yetişemiyorum gibi endişelere kapılmazsınız.



Yurtdışı eğitim için hangi ülkeyi tercih etmeliyim?

Yurtdışı eğitim için en çok İngiltere, Kanada, Amerika ve İrlanda tercih ediliyor. Bunların haricinde eğer ki farklı dillere de ilginiz varsa İngilizce öğrenirken Almanca, İspanyolca ve Fransızca da öğrenmek sizi cezbetmez mi? O halde Fransa, Almanya ve İspanya dil okulları sizleri bekliyor! Eğitim konusunda asla aklınıza takılan bir şey olmasın. İngiltere, Amerika, Kanada ve İrlanda'da nasıl İngilizce eğitim alıyorsanız bu ülkelerde de aynı şeyler geçerli. Tüm eğitmenler son derece donanımlı. Pek çoğunun dil yeterlilik sertfikaları mevcut.



Yurtdışı eğitim fırsatlarından faydalanmak için en çok hangi aylar uygun?

Yurtdışı eğitim sanıldığı gibi pahalı değil. Hatta eğer sezon öncesi fırsatları yakalayabilirseniz oldukça uygun bir ücrete dil eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Yurtdışı eğitim için en çok yaz ayları canlı geçiyor. Bu durumda yaz mevsiminden evvel fırsatları değerlendirebilirsiniz. Genelde eğitim danışmanlıkları mart ayında okullardaki indirimleri duyurmaya başlıyor. Mart ve Nisan ayları en çok indirimin olduğu zamanlar diyebiliriz.



Yurtdışı dil eğitiminde hangi konaklama türleri var?

Yurtdışı eğitim için yurtdışına gittiğiniz zaman yurt, aile yanı konaklama, kiralık oda gibi pek çok konaklama seçeneğiniz mevcut. Ancak en çok aile yanı konaklama ve okul yurtları tercih ediliyor. Özellikle aile yanı konaklama öğrencilere çok fazla katkı sağlıyor. Okul sonrası pratik sayesinde öğrenciler İngilizceyi hızlıca söküyorlar.



Yurtdışı eğitim kişisel olarak neler katar?

Yurtdışı eğitim öncelikle sizin kişiliğinize vizyon katar. Kişisel gelişim için önemli ölçüde artısı vardır. Iş görüşmelerine gittiğinizde yurtdışında dil eğitimi aldığınızı duyanları etkilersiniz. Rakiplerinize fark atarsınız.



Yurtdışı eğitim danışmanlığı alınmalı mı?

Yurtdışı eğitim danışmanlığı kesinlikle alınmalı. Yurtdışı eğitim danışmanlıkları sizin okul seçiminizden eğitim sonuna kadar yanınızda olur. Her türlü sorunlarınızda yardımcı olur. Vize işlemlerinizi bile yurtdışı eğitim danışmanlıkları yapabilir. Bu süreci kolayca atlatmanıza yardımcı olur. Edugate yurtdışı eğitim danışmanlığı profesyonel danışmanlarıyla sizinle yakından ilgilenir.

