Türkiye'den çıkan göçmen sayısı açıklandı

Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmen sayısı her geçen gün artıyor.



Kapıların açılmasıyla birlikte Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giden son göçmen sayısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı.



142 BİN 175

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurdu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142.175' ifadelerini kullandı.