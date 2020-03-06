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Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

Adana’da sabah işe gitmek için evinden çıkan bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 06 Mart 2020 Cuma 09:41
Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü
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Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Evden işe gitmek için çıkan Hasan Erdemci’ye (45), sokak ortasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş ederek kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, Erdemci’nin yaralandığını fark edince durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdemci, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delillerin kaybolmaması için sokağın giriş ve çıkışlarını şeritle kapattı.

Polis ekipleri, 2 boş kovan ve 3 mermi çekirdeği buldu. Kaynak : İHA

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Polis EkipleriCumhuriyetMermi

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