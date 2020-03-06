Kaçak akaryakıt çetesine tarihi operasyon!

İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerince Konya ve İçel'deki operasyonlarda 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi.



Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında elde edilen bilgiler, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne iletildi.



MERSİN'DEN KONYA'YA AĞ KURMUŞLAR



Konya polisi, bir kuruluş tarafından satın alınan kaçak akaryakıtın teslimi esnasında operasyonu başlattı.



Operasyonda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) dağıtıcı lisanslı firmaya ait tankerden 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Çalışmalar kapsamında söz konusu kaçak akaryakıtın, dağıtıcı firmaya ait İçel'de bulunan bir dolum tesisinden yüklendiği tespit edildi.



Bunun üzerine İçel Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu depolama tesisine operasyon düzenlendi.



Tesiste yapılan aramada ise 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Konya ve İçel'de operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



CUMHURİYET TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK MİKTAR



Söz konusu operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti.



Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.