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HDP'li il başkanı tutuklandı

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 2 şüpheli terör operasyonunda tutuklandı

3. Sayfa / 06 Mart 2020 Cuma 22:16
HDP'li il başkanı tutuklandı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ve 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyet

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