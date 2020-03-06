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Fuhuş operasyonunda 21 kişiye gözaltı

Polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Güncel / 06 Mart 2020 Cuma 13:30
Fuhuş operasyonunda 21 kişiye gözaltı

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından iş vaadi ile kandırarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

11' İ YABANCI UYRUKLU 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zanlıları takibe alan ekipler, 4 aylık çalışma sonrasında 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı.

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Zanlılar insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık, zorlama suçlarından adliyeye sevk edildi.

Fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüİnsan TicaretiSınır Dışı

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