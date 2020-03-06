Fransa'da bir Türk vatandaşı koronadan hayatını kaybetti

Avrupa ülkelerine sıçrayarak Fransa'yı da etkisi altına alan koronavirüs, can almaya devam ediyor.



Ülkede, can kaybı 9'a yükselirken, kayıtlara geçen hasta sayısı ise 577'ye yükseldi.



Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerden bir kişinin, Soissons şehrinde yaşayan H.B. isimli bir Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.



SALGIN NEDENİYLE İLK TÜRK FRANSA'DA HAYATINI KAYBETTİ



Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk olan H.B.'nin, cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu belirtildi.



