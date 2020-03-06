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Erdoğan ve Merkel'den İdlib görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda İdlib konusunda görüştü. Erdoğan kritik görüşmede Merkel'i Türkiye sınırında mültecilere uyguladığı orantısız güç nedeniyle Yunanistan konusunda uyardı

Siyaset / 06 Mart 2020 Cuma 18:19
Erdoğan ve Merkel'den İdlib görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

Yunistan uyarısı

Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına da değinen Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıklamasının, uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak : AA

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