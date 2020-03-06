Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın 09 Mart 2020 Pazartesi tarihinde Belçika'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir' denildi.



Merkel ve Andrej Plenkovic görüşmesi



Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İdlib ile ilgili Moskakava'da varılan anlaşma ve göçmenlerin durumu ele alındı.

