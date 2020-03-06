Corona virüs gizli belgeleri sızdı! Panik zirveye taşındı!

Eyalette benzer vakaların olması paniği iki katına çıkarırken iyileşen bir hastanın beş gün sonra ölmesi şoke etkisi yarattı.Li Liang isimli erkek, virüsün merkez üssü Wuhan'daki bir hastaneden taburcu edilmişti. Hastanın ölüm belgelerini, eşi Mei paylaştı. Belgelerde Liang'ın ölümü yeni koronavirüs olarak tanımlandı.



Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini gösterirken edinilen son dakika haberi herkesin paniğini iki katına çıkardı. Çin'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen bir hasta beş gün sonra hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Li Liang adlı erkek hasta beşinci günde solunumun durmasıyla aniden vefat etti. Hastanın ölüm belgelerini, eşi Mei paylaşırken koronavirüs ile ilgili belgelerin ortaya çıkması herkesi paniğe soktu. Çin basını, 12 Şubat'ta hastaneye yatırılan Liang'ın 13 gün boyunca tedavi gördüğünü ve peşinden yapılan testlerin negatif çıktığını aktarmıştı. Testlerin negatif çıkmasına rağmen hasta kişini ölmesi ülke genelinde panik yaşanmasına neden oldu.



Çin'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen bir hastanın beş gün sonra öldüğü bildiriliyor. 36 yaşındaki Li Liang adlı erkek, virüsün merkez üssü Wuhan'daki bir hastaneden taburcu edilmişti.



Evine çekilen Liang beşinci günde solunumun durmasıyla aniden öldü. Hastanın ölüm belgelerini, eşi Mei paylaştı. Belgelerde Liang'ın ölümü yeni koronavirüs olarak tanımlandı.



Çin basını, 12 Şubat'ta hastaneye yatırılan Liang'ın 13 gün boyunca tedavi gördüğünü ve peşinden yapılan testlerin negatif çıktığını aktarıyor.



Çin devlet medyası, sabah saatlerinde Şanghay kentinde üç yeni koronavirüs vakasının ortaya çıktığını duyurdu. Bu gelişme dünyadaki korkuyu zirveye çıkardı.









