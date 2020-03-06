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CHP'li Tanal'ın yalanını emniyet ortaya çıkardı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından izlendiğini iddia eden CHP'li Mahmut Tanal'ın yalanına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Tanal'ın iddilarına karşı yayımlanan açıklamada, milletvekillerinin özel kullanımına tahsis edilmiş alanlarla kamera olmadığı belirtildi.

Siyaset / 06 Mart 2020 Cuma 21:12
CHP'li Tanal'ın yalanını emniyet ortaya çıkardı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, skandal bir iddialaya imza attı. TBMM'de görüştüğü kişilerin tutanak altına alınarak servis edildiği iddialarında bulunan Tanal'a EGM'den yanıt gecikmedi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla Tanal'ın çirkin iddiaları yalanlandı. 

İşte o açıklamadan dikkat çeken detaylar;

"TBMM Güvenlik Yönetmeliğinin 42. Maddesinin 3. Fıkrasında “Yerleşke içerisinde kullanılan Elektronik Kayıt Kontrol ve İzleme Merkezinin işletilmesi Bilgi İşlem Başkanlığınca, takip ve izlenmesi ise TBMM Koruma Daire Başkanlığınca yapılır. Ayrıca geçmişe yönelik kayıtlardan kopyalama işlemi Genel Sekreterin yazılı talimatları ile yapılır. Görüntü kayıtları Bilgi İşlem Başkanlığınca en az 1 ay muhafaza edilir.” hükmü doğrultusunda işlemler yürütülmektedir.

Mevcut kapalı devre IP kamera sistemi işletim kayıt ve gözetimi Network ağı üzerinden yapılmaktadır. Bu yapılan işlemler sadece yetkilendirilen kullanıcılar tarafından mevzuat hükümleri doğrultusunda, tamamıyla kapalı özerk Network ağı sistemi ile işletilmekte, yetkilendirilen kişinin tüm kayıt ve izleme işlemi sistemde kayıt altına alınmaktadır.

Ayrıca TBMM Halkla İlişkiler Binası (Yeni Bina) asansör girişleri haricinde katlarda ve özel kullanım alanlarında kamera mevcut olmayıp sadece Ana Binada ortak kullanım alanları ve girişlerde kamera sistemi mevcuttur.

Milletvekillerimizin özel kullanımına tahsis edilmiş olan herhangi bir alanda kamera sistemi mevcut değildir.

CHP İstanbul Milletvekili Sayın Av. Mahmut Tanal müsterih olsun ki, TBMM yerleşkesinde ve kullanımına tahsis edilmiş özel alanında şahsını herhangi bir izleme, takip söz konusu değildir."


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