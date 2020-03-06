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Adana'da firarilere şafak vakti baskın

Adana’da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firariye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

3. Sayfa / 06 Mart 2020 Cuma 07:14
Adana'da firarilere şafak vakti baskın
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlı, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından aranan, kesinleşmiş hapis cezası olan 51 firariye yöenlik operasyon düzenledi.

Polisler, suçluların evlerine eş zamanlı baskın yaptı.

Baskında yakalanan firariler adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak : İHA

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Adli TıpUyuşturucu TicaretiHapis CezasıAdana Emniyet Müdürlüğü

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