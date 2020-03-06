Adana'da firarilere şafak vakti baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlı, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından aranan, kesinleşmiş hapis cezası olan 51 firariye yöenlik operasyon düzenledi.



Polisler, suçluların evlerine eş zamanlı baskın yaptı.



Baskında yakalanan firariler adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak : İHA

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