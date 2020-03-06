USD (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09 EURO (Alış - Satış) : 6,78 - 6,79

Adalet Bakanlığı talimat verdi! 8 Mart'ta....

Adalet Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına genel bir talimat gönderilerek kadın hükümlü ve tutukluların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlanacağı duyuruldu..

Güncel / 06 Mart 2020 Cuma 10:18
Adalet Bakanlığı talimat verdi! 8 Mart'ta....

Adalet Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Pazar günü kapalı cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlülerin açık görüşten yararlanacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın hükümlü ve tutuklular için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açık görüş yapılacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen talimata göre ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüşten faydalanabilecek. Kadın tutuklu ve hükümlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilecek. Açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan toplam 9 bini aşkın kadın hükümlü ve tutuklu faydalanacak. Açık görüşler yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak üzere 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak..

Dünya Kadınlar GünüAçık Görüş8 Mart Dünya Kadınlar GünüAdalet BakanıAdalet Bakanlığı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı