Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı arttı!

Yalova Belediyesinde yaşanan yolsuzluk sonrası pazartesi günü gözaltına alınan 5 kişi bugün hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sonrası A.R.A. , T.K ve T.D. tutuklanırken, A.D. ve T.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.



Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanlığı görevinden soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de içinde olduğu toplam 17 kişi tutuklu yargılanıyor. Kaynak : İHA

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