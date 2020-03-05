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Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı arttı!

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamına hakim karşısına çıkan 5 kişiden 3’ü tutuklanırken 2 kişi ise adlı kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17’ye çıktı.

Siyaset / 05 Mart 2020 Perşembe 20:50
Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı arttı!
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Yalova Belediyesinde yaşanan yolsuzluk sonrası pazartesi günü gözaltına alınan 5 kişi bugün hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sonrası A.R.A. , T.K ve T.D. tutuklanırken, A.D. ve T.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanlığı görevinden soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de içinde olduğu toplam 17 kişi tutuklu yargılanıyor. Kaynak : İHA

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