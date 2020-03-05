Televizyon hırsızları kameraya yakalandı1

Olay, 2 Mart 2020 günü Aksaray merkezde 3 ayrı mahallede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev ve iş yerlerinden hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri 2 hırsızın daireden çaldıkları LCD televizyonu dairenin balkonundan çıkartıp kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine 2 hırsızın kimliklerini belirleyen polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziksel takibin ardından Ö.Y. (17), Kenan Ç. (19) ve olaya karışan üçüncü şahıs İsa Y.’yi (22) yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hırsızların apartmanların zillerine basarak kapıyı açtırdığı ve hangi dairenin boş olduğunu tespit ettikleri belirlenirken, 2 hırsız LCD televizyonu çaldıkları Ereğli Kapı Mahallesindeki apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızların dairenin balkonundan televizyonu alarak daha sonra duvardan atlayıp kaçtıkları görünüyor. Hırsızların aynı gün içerisinde 2 ayrı ev ve iş yerinden de hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Kaynak : İHA

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