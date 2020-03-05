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Salıncakta sallanan çocuğun boynuna ip dolandı

Aksaray’da bir evin bahçesindeki ağaca kurulan salıncakta sallanırken boynuna ip dolanan ve asılı kalan çocuk ağır yaralandı.

3. Sayfa / 05 Mart 2020 Perşembe 20:17
Salıncakta sallanan çocuğun boynuna ip dolandı
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Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Osmanlı köyünde bulunan müstakil bir evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki müstakil evlerinde bulunan ağaca kurulu salıncakta sallanmak isteyen 9 yaşındaki Muhammet Usame O., salıncakta sallandığı sırada iplerin boynuna dolanması sonucu ipte asılı kalarak boynundan ağır yara aldı. Bir süre boynuna dolanan ipte asılı kalan çocuk durumu fark eden babasının müdahalesiyle asılı kaldığı yerden indirildi. Mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilirken kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri çocuğu ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, akşam saatlerinde Konya Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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Tıp FakültesiAksaray Üniversitesi

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