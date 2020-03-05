Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi!

Sağlık Bakanlığı ek ödeme ve birlikte kullanım yönetmelikleri, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yürürlüğe giren iki yönetmelik ile sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeler ve vatandaşa hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdiklerini söyledi. Bakan Koca, şunları dile getirdi: “Yeni düzenleme ile sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personelimizin ek ödemelerini artırıyoruz. Zor ve riskli branşlarda görev yapan uzman tabipler ile yine riskli alanlarda çalışan tabip dışı personele, hizmet sunduğu alanın özelliklerine göre farklı ek ödeme katsayıları tanımladık. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) etkin kullanan hekimlerimizin ek ödemelerini artırarak MHRS ile hasta muayenesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca fedakarca görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerimizin ek ödemelerinde de iyileşme sağladık.”



BİRDEN FAZLA ÜNİVERSİTE İLE VATANDAŞA DAHA KALİTELİ HİZMET



“Birlikte Kullanım yönetmeliğimiz ise, Bakanlığımıza bağlı hastanelerle üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri arasındaki işbirliği alanlarını düzenliyor. En önemli yenilik, artık bir hastanenin birden fazla üniversite ile afiliye olmasına olanak tanınması. Böylece, özellikle şehir hastanelerimizi birden fazla üniversite ile birlikte kullanarak vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz.

Bir diğer önemli değişiklik ise, ilgili üniversitenin öğretim görevlileri ve diğer personeli ile bundan böyle sözleşme imzalanacak olması. Sözleşme süresi en fazla üç yıl olacak ve süre sonunda tekrarlanabilecek. Bu sözleşmelerde, öğretim görevlilerinin hizmet sunumu, eğitim ve bilimsel araştırmalara yönelik hedefleri belirlenecek ve yıllık değerlendirmeler yapılacak. Sağlık sistemimize güç katacak bu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyorum.”