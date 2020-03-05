USD (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09 EURO (Alış - Satış) : 6,78 - 6,79

O illerin vekil sayısı azaldı

YSK, 31 Aralık 2019 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu’nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti

Siyaset / 05 Mart 2020 Perşembe 17:36
O illerin vekil sayısı azaldı

Yüksek Seçim Kurulu bazı illerin milletvekili sayılarının değiştiğini açıkladı. TBMM'nin illere göre meclis sandalye dağılımındaki bu değişimi TÜİK'in açıkladığı illerin yeni nüfus verilerine göre şekillendi. Buna göre yapılan son milletvekili dağılımı sonucunda 3 ilin milletvekili sayısı değişti.


İşte illerin milletvekili sayısındaki son dakika değişimi ve YSK'nın açıkladığı yeni rakamlar;

Buna göre Denizli, Kırşehir ve Tunceli'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek milletvekili sayısı 1 azaldı; Antalya ve İstanbul'da ise milletvekili sayıları arttı. Antalya'nın milletvekili sayısı 1 artarken İstanbul'da 2 arttı. İstanbul'da artış gösteren seçim bölgeleri 2 ve 3. Seçim bölgeleri oldu.


Böylece yapılan son değişiklikle birlikte illerin milletvekili sayılarında Antalya'nın vekil sayısı 16'dan 17'ye çıkarken, İstanbul'un milletvekili sayısı 96'den 98'e çıkmış oldu.




Türkiye Büyük Millet MeclisiMilletvekili SayısıMilletvekiliAntalyaYüksek Seçim Kurulu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı