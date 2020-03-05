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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor!

İtalya'da yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirenlere bugün 41 kişi daha eklendi. Kovid-19 hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı.

Dünya / 05 Mart 2020 Perşembe 20:51
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor!

Ülkedeki Kovid-19 vakalarında bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti.

Angelo Borrelli, ölü sayısının düne oranla 41 artışla 148'e ulaştığını bildirdi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Borelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısına da düne göre 138 kişi eklendiği ve toplam sayının 414'e çıktığını ifade etti.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Brescia kentinde bir yenidoğan bebekte yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu arada, dün önleyici tedbirler içeren 4'üncü Başbakanlık Kararnamesi'ni imzalayan Başbakan Giuseppe Conte, bugün ek bir kararname daha çıkartarak, Bakanlar Kurulu olarak aileleri ve girişimlerini desteklemek üzere 7,5 milyar avro kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Öte yandan, ekim ayında yasalaşan İtalyan parlamentosundaki milletvekili ve senatör sayısını 3'te 1 oranında azaltacak olan yasanın yürürlükten kaldırılması için daha önce 29 Mart'ta yapılacağı açıklanan halk oylamasının, Bakanlar Kurulu kararıyla ülkedeki koronavirüs acil durumu nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Dünkü kararnameyle ay sonunda koşulması gereken Roma Maratonu'nun da ertelendiği açıklandı. Kaynak : AA

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