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İstanbul'da 3 milyonluk kaza

Beyoğlu’nda bir sürücü sabah satın aldığı lüks otomobile ile önce park halinde bekleyen otomobile ardından da 3 milyon liralık ultra lüks cipe çarptı. Kaza sonucu yaralanan lüks otomobilin sürücüsü ile cip sürücüsünün ise arkadaş oldukları ve tesadüfen kazaya karıştıkları ortaya çıktı.

3. Sayfa / 05 Mart 2020 Perşembe 10:18
İstanbul'da 3 milyonluk kaza

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Sazlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde lüks bir otomobil satın alan sürücü, cadde üzerinde ilerlediği esnada virajı alamayarak kontrolü kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce, cep telefonuyla konuşmak için sağa park eden sürücünün otomobiline, ardından da karşı şeritten gelen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki lüks cip ile kafa kafaya çarpıştı. Cip sürücüsü Libyalı iş adamı Mustafa Ali Mustafi (28) kazayı yara almadan atlattı. Aracına çarpan otomobilin içindeki yaralının arkadaşını olduğunu görünce ise büyük şok yaşadı.

Kazada başını cama çarpan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu cadde trafiği, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Cip sürücüsü Mustafi’nin zaman zaman ticaret için İstanbul’a geldiği öğrenildi. Kaynak : İHA

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