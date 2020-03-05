İran'da fabrikalar tıbbi maske yetiştirebilmek için 24 saat çalışıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, İran'da şu ana kadar 92 kişinin canını aldı ve 2 bin 922 vaka tespit edildi. Virüse karşı en fazla kullanılan malzemelerden dezenfekte edici jel, alkol ve maskelerde talep patlaması yaşandı.



İran'da milyonlarca sağlık ürününü stoklamakla suçlanan 157 kişi gözaltına alındı. Maden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüm fabrikaların bundan sonra tam kapasite çalışacağını açıkladı.



Hükümet, talebi karşılayabilmek amacıyla daha önce yasakladığı maske ithalatını da serbest bıraktı.



Başkent Tahran'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Rabat Kerim ilçesindeki Madaran Tıp Ürünleri Şirketi, maske ihtiyacını karşılayabilmek için 3 vardiya ve 24 saat çalışma sistemine geçen fabrikalardan biri.



Şirketin Genel Müdürü Zehra Asgari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde kullanılan yaklaşık 40 ürünü ürettiklerini ve bunların başında da maskenin geldiğini söyledi.



Kum kentinden başlayarak ülkenin tamamına yayılan koronavirüs salgını nedeniyle maskelerin ülkenin bir numaralı ihtiyacı haline geldiğini anlatan Asgari, "Ürettiğimiz maske sayısını birkaç binden 30 bine kadar çıkardık. Tek vardiya çalışıyorduk. Bunu önce 2'ye, sonra talebi karşılayabilmek için 3'e çıkardık." diye konuştu.



Asgari, halka yardımcı olabilmek için sayıyı daha fazla artırmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Ürettiğimiz maskeleri, eczanelere, hastanelere ya da diğer satış yerlerine vermiyoruz. Ürünlerimizin tamamını sağlık kurumlarına ve ilgili merkezlere teslim ediyoruz. Onlar da ihtiyaç duyulan yerlere dağıtıyor."



Ülke genelinde tedbirler artırılıyor

Bu arada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kentlerde dezenfekte çalışmaları sürerken Mazenderan, Fars, İsfahan, Rezevi Horasanı ve Erdebil valilikleri yayınladıkları bildiriyle nevruz tatilinde yolcu kabul etmeyeceklerini, şehirlere girişi engelleyeceklerini ve turistik yerlerinde faaliyetlerin durdurulacağını duyurdu.



Meşhed Büyükşehir Belediyesi de, kentte genel tatil ilan edilmesini ve girişlerin kontrol altına alınmasını istedi.



Yetkililer de tehdit altında

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 23 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.