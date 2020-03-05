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Hakkari'de 'Kapan-3 Kazan Operasyonu' başlatıldı

Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı

Güncel / 05 Mart 2020 Perşembe 14:35
Hakkari'de 'Kapan-3 Kazan Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden 'Kapan-3 Operasyonu' kapsamında Kazan Vadisi'nde operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın ilkbahar, yaz dönemi hazırlıklarının engellenmesi, teröristlerin sığınak, depo ve barınma alanı olarak kullandığı bölgelerin tespit edilerek kullanılmaz hale getirilmesi, teröristlere yardım ve yataklık edenlerin yakalanması amacıyla 'Kapan-3 Kazan Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyona, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının aralarında bulunduğu 845 personelden oluşan 58 timin katıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'İlimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta yapılan aramalarda, AT-4 füzesi, 496 doçka mühimmatı, 980 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 şarjör, 8'li pil bloğu, 3 jelikan içinde muhtelif erzak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'

Kazan Vadisiİl Emniyet MüdürlüğüTerör Örgütüİl Jandarma KomutanlığıYardım ve Yataklık

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