Esed'e ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatının gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğünü, son 24 saat içerisinde, 4 tank, 5 top/çok namlulu roketatar (ÇNRA), 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracının imha edildiğini ve 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde, 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir' denildi.



Kaynak : İHA

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