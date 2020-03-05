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Esed'e ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saat içerisinde 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar, 8 askeri araç, 2 doçka, 2 zırhlı muharebe aracı ve 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3. Sayfa / 05 Mart 2020 Perşembe 10:01
Esed'e ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatının gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğünü, son 24 saat içerisinde, 4 tank, 5 top/çok namlulu roketatar (ÇNRA), 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracının imha edildiğini ve 184 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde, 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir' denildi.

Kaynak : İHA

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Milli Savunma BakanlığıAskeri AraçRejim

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