Engin Özkoç hakkında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.
CHP'li Özkoç, dün Meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmiş, sonrasında Meclis'te gerginlik yaşanmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
Meclis'te yumruklar konuştu