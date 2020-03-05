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Engin Özkoç hakkında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Siyaset / 05 Mart 2020 Perşembe 09:25
Engin Özkoç hakkında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Özkoç, dün Meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmiş, sonrasında Meclis'te gerginlik yaşanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
Meclis'te yumruklar konuştu

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