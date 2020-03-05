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Canlı yayında ağızları açık bırakan itiraf!

Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına katılan izleyici yaptığı açıklamalarla herkesi şok etti.

Televizyon / 05 Mart 2020 Perşembe 12:38
Canlı yayında ağızları açık bırakan itiraf!
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Nur Viral'in moderatörlüğünü yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına canlı yayında katılan bir izleyicinin yaptığı itiraf herkesin ağzını açık bıraktı.

İsminin Figen olduğu öğrenilen izleyici, eşinin kendisini kuzeninin kızıyla aldattığını ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığını dile getirdi.

'BANA UYKU İLACI VERİP EVDE İLİŞKİYE GİRMİŞLER'

En dikkat çeken konu ise, talihsiz kadının hamilelik aşamasında kendisine eşi tarafından uyku ilacı verilip kuzeninin kızıyla kendi evinde birlikte olduklarını itiraf etmesi oldu. Kadının bu açıklamaları hem stüdyoda bulunan seyircileri hem de izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı.


Nur ViralPsikolojik Şiddet

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