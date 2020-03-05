USD (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10 EURO (Alış - Satış) : 6,79 - 6,80

Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı.

Güncel / 05 Mart 2020 Perşembe 04:15
Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı

Odatv'de yayınlanan bir haberle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve İstanbul adliyesine getirilen Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. Maddesi kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de ifadesini aldığı şüpheliler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına karar verdi.

MİT elemanını deşifre eden Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun ihanet sicili kabarık çıktıOdatv'den skandal MİT haberi! Terkoğlu gözaltında Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Barış TerkoğluMilli İstihbarat Teşkilatıİstihbarat

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı