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Bakan Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç sınırına getiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu.

Güncel / 05 Mart 2020 Perşembe 13:19
Bakan Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç sınırına getiriyoruz

Edirne'den Yunanistan'a 139 bin 70 göçmenin geçtiğini açıklayan Soylu, ''Yunan makamları yalan üzerine yalan konuşmaktadırlar. 4 bin 900 göçmeni Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. Geri itmeleri engellemek amacıyla bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla'' dedi.

Bakan Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi.

Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi.

Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.

YUNANİSTAN SINIRINA 1000 ÖZEL HAREKATÇI

Açıklama yapan Soylu şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz artık buradan Yunanistan'a ve Avrupa'ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz. Gelen gelir geçen geçer. Türkiye yaklaşık 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı insani trajediye sahip çıktı. 18 Mart mutabakatı yapıldı. Biz buna sahip çıktık yerine getirdik. Günde 9700 kişinin Yunanistan adalarına geçtiği zaman diliminden buraya geliyoruz. Edirne'de geçen yıldan bu yana toplam 137 bin civarında kaçak göçmen yakalandı. 103 bin insanı memleketine ikna ederek geri gönderdik. 1978 model gaz fişeğini insanların üzerine sıkmak suretiyle kullandılar. Bunu yapan Yunan tarafıdır. Frontex'i şikayet ediyorum. Frontex maalesef bir kolluk kuvveti gibi çalışmaktadır. 164 insanı yaraladılar. 4 bin 900'ünü Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. Yunan makamları yalan üzerine yalan konuşmaktadırlar. TSK ile de konuştuk bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla. Toplam 139 bin 70 sadece Edirne'den geçen.''


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