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Bakan Koca'dan transit yolcu açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "Fransız vatandaşı bir yolcudur. İstanbul'da 23 dakika geçirdi. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık / 05 Mart 2020 Perşembe 15:53
Bakan Koca'dan transit yolcu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, devreye alınan etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığın ülkeden uzak tutulduğunun altını çizerek, "Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı." ifadelerini kullandı.

"Ağırdan alınan tedbirler ülkemizi risk altına sokuyor"

Vatandaşlara mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin."

Avrupa'nın koronavirüse karşı tedbirleri ağırdan aldığını belirten Koca, "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta." diye konuştu.

"Numune alınan 1363 vakadan pozitif çıkan olmadı"

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs şüphesiyle numune alınan vaka sayısının 1363 olduğunu belirterek, "Bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı." dedi.

Bakan Koca, İstanbul'a yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

"Transit yolcu" açıklaması

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.

Bu kişinin Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, "Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

SingapurTwitterHastalıkTürkiyeSağlık Bakanı

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