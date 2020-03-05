Bakan Gül'den Engin Özkoç açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili konuştu..



Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz“ ifadelerini kullandı.





Kaynak : İHA

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