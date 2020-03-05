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Ankara'da okul bahçesine kamyonet uçtu!

Ankara’da yokuş inerken freni boşalan kağıt yüklü kamyonetin okul bahçesine uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 05 Mart 2020 Perşembe 17:54
Ankara'da okul bahçesine kamyonet uçtu!
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Kaza, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 988. Sokak’taki yokuştan aşağı inen kağıt yüklü 58 BM 567 plakalı kamyonet, kaldırımı aşarak Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin duvarına çarpıp okul bahçesine düştü. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kamyonetin bahçeden çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Kaynak : İHA

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