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ABD elçiliğine füzeli saldırı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze saldırısı gerçekleştirildi. Roketlerden biri, ABD elçiliğinin yakınlarına düştü.

Dünya / 05 Mart 2020 Perşembe 22:51
ABD elçiliğine füzeli saldırı!

Bağdat'ta Amerikan elçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füze saldırısının gerçekleştirildiği duyuruldu. Roketlerden biri, ABD elçiliğinin yakınlarına düştü. Saldırının hedefine ve yaşanan zarara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

POMPEO, IRAK'I UYARMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki saldırıların ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulunmuştu. Pompeo, 'Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca ihmal ettiler' demişti.




BağdatDışişleri Bakanı

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