ABD elçiliğine füzeli saldırı!

Bağdat'ta Amerikan elçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füze saldırısının gerçekleştirildiği duyuruldu. Roketlerden biri, ABD elçiliğinin yakınlarına düştü. Saldırının hedefine ve yaşanan zarara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



POMPEO, IRAK'I UYARMIŞTI



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki saldırıların ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulunmuştu. Pompeo, 'Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca ihmal ettiler' demişti.









