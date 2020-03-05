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AB'den Türkiye'ye yeni teklif!

AB, Türkiye'nin kapıları kapatması karşılığında vize serbestisi ve 6 milyar euro ek 500 milyon euro daha teklif etti.

Güncel / 05 Mart 2020 Perşembe 20:05
AB'den Türkiye'ye yeni teklif!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın İdlib konusundaki pasif duruşu, mülteciler için ödenecek paraların yatırılmaması ve yaşanan saldırı olayı sonrası, kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı.

Bunun üzerine, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen Yunanistan sınırına akın etti.

500 MİLYON EURO ARTI VİZE KOLAYLILIĞI TEKLİFİ

Avrupa Komisyonu mülteci krizi nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla Türkiye'ye 500 milyon euro para yardımı yapmaya hazırlanıyor.

Avrupa Komisyonu bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına Avrupa'ya giriş için vize işlemlerini kolaylaştıracak.

AFP'nin haberine göre 500 milyon euroluk yardımın sığınmacı anlaşması kapsamında Ankara'ya taahhüt edilen 6 milyar euroya ekleneceğini belirtti.


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