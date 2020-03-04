Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmenin öldüğünü, 5'inin yaralandığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyetin inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün kente geldiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Program dahilinde saat 11.00'de Pazarkule Kara Hudut Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında; Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3'ü ayağından, biri kasık bölgesinden, biri kafasından ve biri de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan, şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.'



Yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyelerinin de şahit olduğu aktarılan açıklamada, 'Yunanistan güvenlik kuvvetlerince; son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.



Bakan Soylu'dan Yunanistan'a eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerinin, Edirne Pazarkule'de 1 sığınmacıyı öldürmesi, 5'ini de yaralamasına ilişkin, 'Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı.' ifadelerini kullandı.



Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan güvenlik güçlerince bir sığınmacının öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını anımsattı. Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:



'Yunanistan uluslararası kuralları çiğneyip insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor. Bunların milyonda birini Türkiye yapsa hem Avrupa hem de Avrupa'nın Türkiye'deki elemanları ayaktaydı.'



Yunan askerlerinin yaraladığı düzensiz göçmenler tedavi ediliyor

Edirne'de, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan düzensiz göçmenler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi ediliyor.



Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan düzensiz göçmenler, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.



Durumu ağır olan bazı düzensiz göçmenler ameliyata alınırken bazıları da acil serviste tedavi ediliyor.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve sağlık görevlileri yaralılarla ilgileniyor.



Açılan ateş sonucu yaralanan İran uyruklu düzensiz göçmen Adel Jaber, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınırı geçerek Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.



Yunanistan güvenlik güçlerinin sınırda bekleyen ve sınırı geçmek isteyenlere müdahale ettiğini anlatarak, 'Gaz bombası attılar. O kadar çok gaz bombası yedik ki alıştık artık. Baktılar gitmiyoruz, silah getirdiler, 'gerçek silah' diye bize gösterdiler.' dedi.



Jaber, Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda arkadaşının yaralandığını kaydetti.