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Saadet Partisi'nde istifa!

Saadet Partisi'nin Meclis'teki iki vekilinden biri olan Cihangir İslam partisinden istifa etti.

Siyaset / 04 Mart 2020 Çarşamba 22:41
Saadet Partisi'nde istifa!

Saadet Partisi'nin 4 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden seçilen milletvekili Cihangir İslam, İstifa etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir görüşme yapan İslam, istifasını Meclis Başkanlığı'na sundu.

PARTİNİN TEK VEKİLİ KALDI

İslam'ın istifasının ardından Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye çıkarken, Saadet Partisi'nin vekil sayısı da 1'e düştü.

Saadet Partisi, TBMM'de Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından temsil edilecek.

 

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