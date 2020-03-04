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Ölü bulunan şahısta korona şüphesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde devlet hastanesi otoparkında yabancı plakalı bir araçta ölü bulunan şahıs, korona virüsü şüphesiyle ekipleri alarma geçirdi. Ekipler özel elbiselerle araçta inceleme yaparken, şahsın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

3. Sayfa / 04 Mart 2020 Çarşamba 23:11
Ölü bulunan şahısta korona şüphesi
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İzmit'te bulunan Seka Devlet Hastanesi otoparkında 2 gündür Hollanda plakalı araç içinde hareketsiz yatan şahsı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aracın camı kırıldı. Kırılan camdan içerideki yabancı uyruklu şahsın öldüğünü belirleyen ekiplerin verdiği bilgi sonrasında olay yerine özel donanımlı sağlık ekipleri sevk edildi. Özel elbiselerle olay yerine gelen ekipler, şahsın ölümünde korona virüs olma şüphesiyle aracın etrafını koruma altına aldı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ceset morga kaldırılırken, şahsın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. Kaynak : İHA

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Devlet HastanesiHollandaSağlık Ekipleri

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