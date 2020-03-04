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Odatv'den skandal MİT haberi! Terkoğlu gözaltında

Odatv geçtiğimiz günlerde Libya'da şehit düşen 2 MİT mensubundan birinin kimliğini yaptığı haberle deşifre etti. Skandal haber sonrası harekete geçen emniyet Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nu gözaltına aldı. Habere sosyal medyadan tepki yağdı. Odatv'nin skandal haberini savunan ilk kişi ise CHP'li Tuncay Özkan oldu.

Güncel / 04 Mart 2020 Çarşamba 10:29
Odatv'den skandal MİT haberi! Terkoğlu gözaltında

Libya'da Hafter milisleri tarafından düzenlenen saldırıda iki güvenlik personeli şehit oldu. Şehitlerin kimlikleri açıklanmadı ve resmi bir cenaze töreni düzenlenmedi. Olay ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şehitlerin MİT mensubu olduğunu bu ailelerinin deşifre olmaması için isimlerinin açıklanmadığını söylemişti.

ODATV DEŞİFRE ETTİ, AİLELERİNİ ZORA SOKTU
Odatv geçtiğimiz günlerde Libya'da şehit düşen 2 MİT mensubundan birinin kimliğini yaptığı haberle deşifre etti. Skandal haber sonrası harekete geçen emniyet Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nu gözaltına aldı.



Gözaltı kararının, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle olduğu iddia edildi.

MİT KANUNUNA GÖRE SUÇ
937 SAYILI MİT KANUNU MADDE 28'DE; “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini,makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.




SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜK TEPKİ
Odatv'nin skandal haberi sonrası sosyal medyada #odatvihaneti başlığı ile Odatv'ye tepki yağdı. Kimi kullanıcılar Odatv'nin bu yaptığını Cumhuriyet Gazetesinin 'MİT Tırları' ihanetine benzetti. Kimisi ise bu yapılanın devlet görevini engellemeye teşebbüs olduğunu savundu.



Gazeteci Kenan Kıran ise bu yapılanın bir FETÖ taktiği olduğuna dikkat çekti. Kıran paylaşımında 'Önceden Taraf gazetesi MİT mensuplarını deşifre ederdi, şimdi ise Oda TV' ifadelerini kullandı.

 

GAZETECİLİK KILIFI UYDURUP SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞTILAR
CHP'li Tuncay Özkan, bu ihaneti gazetecilik faaliyeti gibi gösterip savunmaya çalıştı. Özkan 'Bu gözaltı Türkiye de gazeteciliği suç sayan faşist kafaların ürünüdür. Libya'da şehit edilen bir MİT mensubunun gizlice defnedilmesi haberdir' paylaşımında bulundu.



Gazeteci İsmail Saymaz ise; 'Barış Terkoğlu, OdaTV'de yayınlanan, şehit MİT görevlisinin cenaze haberinden ötürü sabah gözaltına alındı. Başkalarınca da yayınlanmış haber devlet sırrını ifşa mıdır? Terkoğlu çok saygın bir gazetecidir. Savcılık çağırsa adliyeye giderdi. Bu bir gözaltı değil, bir gözdağıdır.' ifadelerini kullandı.




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